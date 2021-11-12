İsrail ile Hindistan ortak İHA yapma kararı aldı

İsrail ile Hindistan arasında ortak İHA yapımı için anlaşma sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşviklerinin ardından Türkiye'de yerli ve milli sanayii adeta ayağa kalktı.

Üretilen SİHA ve İHA'ların, sahada gösterdiği başarılar tüm dünyada savaş senaryolarının yeniden yazılmasına neden oldu.

Türkiye, İHA ve SİHA alanında dünyada ilk üç arasına girerken diğer ülkeler de bu konuda yeni adımlar atmaya başladı.

İSRAİL VE HİNDİSTAN İŞ BİRLİĞİ

Bu kapsamda, İsrail ile Hindistan yeni bir ortaklık kararı aldı.

İki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre; Hint ve İsrailli yetkililer ortak bir çalışma yaparak İHA ve SİHA üretimine başlayacak.

ALMANYA 800 MİLYON EURO BATIRDI

Bilindiği üzere Avrupa'da bazı ülkeler İHA üretimi kararı alsa da başarılı bir proje ortaya çıkaramadı.

Almanya, 800 milyon euroluk yatırıma rağmen başarıya ulaşamadı ve proje çöktü.

İsrail ile Hindistan'ın projesinin başarılı olup olmayacağı merak konusu.