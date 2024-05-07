John Kirby: İsrail, Refah'a operasyonun sınırlı olacağına dair ABD'ye güvence verdi ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail’in ABD’ye Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine yönelik operasyonun kısıtlı olacağına dair söz verdiğini açıkladı.

İHA

İsrail’in dün Gazze'deki Refah kentine saldırı başlatmasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail’in ABD’ye Refah’a yönelik operasyonun kısıtlı olacağına dair söz verdiğini belirterek, İsrail’in operasyonun Gazze'ye yönelik silah kaçakçılığına ve mali destek girişini engellemeye odaklanacağı konusunda bilgi verdiğini aktardı.

"Ateşkesi desteklemek için elimizden geleni yapacağız"

İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerine de değinen Kirby, görüşmelerde Hamas ve İsrail’in "kalan boşlukları kapatabileceklerini" ve yakında bir anlaşmaya varılacağını umduğunu ifade etti.

Kirby,

İki tarafın pozisyonlarının yakından değerlendirilmesi, kalan boşlukları kapatabileceklerini gösteriyor ve biz de bu süreci desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız

dedi.

CIA Başkanı da Kahire'ye gidecek

Hamas’ın dün İsrail'in sunduğu orijinal teklifinde değişiklikler önerdiğini belirten Kirby, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns’un de Kahire'de devam eden ateşkes görüşmelerine katılacağını aktararak, "Herkes masaya geliyor. Bu önemsiz bir şey değil” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)