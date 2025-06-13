İsrail İran'a saldırdı: 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti

AA

Gece saatlerinde Orta Doğu'da gerilim tırmandı.

İsrail, İran'ın nükleer programına karşı bir ön saldırı başlatırken İran cephesinden misilleme geldi.

SALDIRILARDA 6 BİLİM İNSANI YAŞAMINI YİTİRDİ

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e göre, İsrail'in sabaha karşı İran'ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi adlı nükleer bilim insanları yaşamını yitirdi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı.

ÖLENLER ARASINDA ÜNİVERSİTE REKTÖRÜ DE VAR

Abbasi, 2010'da İsrail'in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu.

Yaşamını yitiren diğer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

İSRAİL ORDUSU BİRDEN FAZLA KENTİ HEDEF ALDI

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.