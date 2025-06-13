İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler

AA

İsrail ordusu, sabah saatlerinde İran'ın farklı kentlerine saldırılar düzenlemeye başladı.

Nükleer tesisleri ve askeri noktaların hedef alındığının belirtildiği saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı, ölenlerin arasında İranlı komutanların ve bilim insanlarının da olduğu ifade edildi.

HASAR ORTAYA ÇIKTI

İran’ın bu saldırılara nasıl bir karşılık vereceği merak edilirken, saldırıların yarattığı hasar günün ağarmasıyla birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı.

İsrail’in saldırısında İran’ın başkenti Tahran’daki bir apartmanda çok sayıda dairenin ve apartmanın cephesinin zarar gördüğü kameralara yansıdı.

EKİPLER ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Saldırının ardından olay yerine giden itfaiye ekipleri, saldırı sonrası arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmalarına katıldı.