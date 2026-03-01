İsrail İran'ın savunma sistemlerini bombaladı

ABD, İsrail ve İran arasında saldırılar karşılıklı olarak sürüyor..

İsrail ordusu, son olarak İran’ın balistik füze ve savunma sistemlerine karşı 30'dan fazla saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

"REJİMİN SAVAŞ KARARGAHI VURULDU"

İran askerlerinin bulunduğu karargahların da yok edildiğini aktaran İsrail, "Son saatlerde devam eden geniş çaplı saldırılarda hava kuvvetleri Tahran semalarında hava üstünlüğünü ele geçirdikten sonra rejimin onlarca savaş karargahı vuruldu" dedi.

"BÜYÜK DARBE"

Vurulan karargahlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na, istihbarat servislerine, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri’ne ve iç güvenlik güçlerine ait karargahların bulunduğunu aktaran ordu, "Tamamlanan saldırı dalgası, rejiminin komuta ve kontrol yeteneklerine büyük bir darbe vururken, en önemli karargahlarında askerleri ortadan kaldırıldı" dedi.

O anlar ise İsrail tarafından yayınlandı.