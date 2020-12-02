İsrail, Joe Biden'ın seçilmesinin ardından yerleşim birimlerinin inşasını hızlandırdı

Batı Şeria ve Kudüs'te yasa dışı yerleşim birimleri inşasına devam eden Tel Aviv, Washington'da yönetim değişikliğinden sonra faaliyetlerine hız verdi.

Tel Aviv yönetimi, işgal altında tuttuğu topraklardaki yasa dışı yerleşim yerlerinde yürüttüğü inşa çalışmalarında elini çabuk tutmaya başladı.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden ve Demokrat Parti'nin İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine karşı tavrı nedeniyle, İsrail hükümeti ABD Başkanı Donald Trump döneminden istifade etmeye çalışıyor.

Filistin'de ve İsrail'de işgale karşı olan kişi ve kuruluşlar, İsrail'in Biden dönemi başlamadan önce büyük çapta bir yerleşim birimi inşası konusundaki hamlelerine karşı uyarıyor.

BIDEN'IN YERLEŞİM BİRİMLERİNE TAVRI

İsrail'in 2010 yılında Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat kasabasının topraklarındaki "Ramat Shlomo" Yahudi yerleşim birimine 1600 yeni konut inşa etme planına onay vermesi, kararın dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in İsrail'i ziyaretiyle aynı zamana denk gelmesi nedeniyle İsrail ve ABD arasında krize yol açmıştı.

Olayın 10 yıl sonrasında Biden ABD başkanı seçilirken, bu durum İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasıyla ilgili birçok soruyu beraberinde getirdi.

Seçim kampanyası sırasında Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına karşı olduğunu açıklayan Biden ve Demokrat Parti'nin tavrı merak edilirken, Filistinliler ve barış yanlısı İsrailliler, İsrail hükümetinin 1967'de İsrail'in işgal ettiği Doğu Kudüs'te yeni ABD yönetimi kurulmadan önce büyük yerleşim projelerinin kabul edilmesinden endişe duyuyor.

ABD'de tüm eyaletlerdeki seçim sonuçlarının 8 Aralık gününe kadar tescil edilmesiyle seçim kampanyası sürecinde yerleşim birimlerine karşı tavrını açıklayan Biden'ın, 20 Ocak'ta ABD Başkanı olması bekleniyor.

NETANYAHU'NUN YERLEŞİM BİRİMLERİ SAYESİNDE İKTİDARDA KALMA PLANI

Yahudi yerleşim birimleri uzmanı Halil Tüfekçi, İsrail makamları tarafından onaylanmayı bekleyen çok sayıda yerleşim birimi projesi olduğunu belirterek, bu planların hayata geçirilmeden önce onay beklediğine işaret etti.

Tüfekçi, farklı bölgeler için çok sayıda yeni yerleşim birimi projesinin bulunduğuna dikkati çekerek, Kudüs'ün güneyindeki Givat Hamatos, Har Homa'nın yanı sıra şehrin kuzeyindeki Ramat Şolomo ve Atarot bölgelerindeki yerleşim birimlerine yeni konutların eklenmesinin planlandığını aktardı.

İsrail'in yeni konut projelerini onaylayarak başlamaya hazırlandığını ifade eden Tüfekçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni yerleşim birimleri inşa etmek istemesinin nedenini şu ifadelerle açıkladı:

"Netanyahu, İsrail'de sağın güç kazanması nedeniyle, yerleşim birimlerini kendisi için kişisel bir kazanca dönüştürmeyi umuyor. Özellikle her hafta kendisine karşı yapılan protestolar ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle, yerleşim birimlerinin inşasının iktidarda kalma şansını artırdığını düşünüyor."

Tüfekçi, "Netanyahu, yeni konutların inşası ve ilhak konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yeşil ışık yakmasını kendi lehine kullanıyor." dedi.

TRUMP DÖNEMİNDEN FAYDALANMA

Filistin ve İsraillilerin belirlemelerine göre İsrail, ABD'de Trump döneminde Yahudi yerleşim birimleri inşa ve genişletme faaliyetleri en yüksek hızına ulaştı.

İsrail merkezli insan hakları derneği Ir Amim (Halkların Şehri) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti Trump döneminin son günlerinde yerleşim birimi inşasını artırma niyetini ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün güneyindeki Ebu Ganim Dağı bölgesinde bulunan Har Homa Yahudi yerleşim biriminde 540 konutun inşasına onay verdiği aktarıldı.

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ise 15 Aralık'ta Givat Hamatos bölgesinde 1257 yeni yerleşim biriminin inşasına başlanacağını açıkladı.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) ve Ir Amim'in verilerine göre, İsrail'in yakın zamanda inşasına başlamayı planladığı yeni Yahudi yerleşim birimleri şöyle:

GİVAT HAMATOS

Doğu Kudüs'ün Beyt Safafa Mahallesi yakınlarında inşa edilen bu yerleşim bölgesinin Doğu Kudüs ve Beytullahim arasındaki coğrafi bağlantıyı kesebileceği belirtiliyor.

Peace Now, İsrail'in Givat Hamatos'ta 2 bin 610 konut inşa etmeyi planladığını ve bölgede 1257 konutun inşası için ihaleler açıldığını açıkladı.

Kuruluş açıklamasında, Givat Hamatos'taki konut inşasının iki devletli çözüm çabalarına ciddi bir biçimde zarar vereceği ve Beyt Safafa Mahallesi'nin Filistin yönetiminin topraklarıyla olan bağlantısını keseceği konusunda uyardı.

ATAROT

İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiye bölgesinde 9 bin yeni konut inşa edileceğini açıklamasıyla plan onaydan önceki ilk aşamasına geldi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail ve İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin ABD'de yönetim değişmeden en çok sayıda yerleşim birimi projesini hayata geçirme kararını aldığını açıkladı.

HAR HOMA

Kudüs'ün güneyindeki Ebu Ganim Dağı'ndaki Har Homa Yahudi yerleşim biriminde 570 konutun inşası İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi tarafından onaylandı.

Peace Now, konuya ilişkin yayınladığı raporda, "ABD'de yönetim değişikliğinden önce projenin hızlandırılması ve onaya sunulması gerekebilir." değerlendirmesinde bulundu.

RAMAT SHLOMO

Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şuafat bölgesinin topraklarına inşa edilen Ramat Shlomo Yahudi yerleşim biriminde planlanan 1530 yeni konuttan, 108'ine İsrail makamlarınca onay verildi.

Ir Amim, yaptığı yazılı açıklamada, Ramat Shlomo'da ek konut inşasının "güney bölgesinin Doğu Kudüs'ten koparılması için önemli bir adım" olduğunu vurguladı.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da, yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.