İsrail kabinesinde Gazze kavgası: Netanyahu ile Zamir anlaşamadı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi’nde yeni bir ateşkes ve rehine takası anlaşmasına varılması beklenirken Başkan Donald Trump, ateşkes çağrısını tekrarlamaya devam ediyor.

NETANYAHU İLE GENELKURMAY BAŞKANI ARASINDA KAVGA

İsrail basınına yansıyan haberlerde İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında

Gazze konusunda tartışma yaşandığı iddia edildi.

The Times of Israel haber sitesinin aktardığına göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrail kabinesinin Gazze Şeridi’nin kuzeyini kuşatma altına alma ve Filistinlileri Gazze’nin güneyine zorla yerinden etme planına “inanamadığını” ifade etti.

GAZZELİLERİ YERİNDEN ETME PLANINA VETO

İddiaya göre, söz konusu kavga, perşembe gecesi düzenlenen kabine toplantısında Netanyahu ve Zamir arasında yaşandı.

Zamir, toplantıda Filistinli sivillerin zorla yerinden edilerek güneye sürgün edilmesi ve Gazze’nin kuzeyinin kuşatma altına alınması planı konusunda şüphelerini dile getirdi.

İKİ BAKAN TARAFINDAN ELEŞTİRİLDİ

Kanar 12 ve Ynet’in kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilen toplantıdan aktardığına göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Zamir’i emirlere uymamak ve Gazze’de bir çıkmaza yol açmakla suçladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı ise bu suçlamalara yanıt vererek, "Sürekli Gazze Şeridi’nde çıkmaz olduğunu söylüyorsunuz. Orada bir çıkmaz yok. Bize ne görev verdiyseniz tam olarak onu yapıyoruz. Sanırım insanlar hakkımızda neler söylediklerini, sözde görevimizi yapmadığımızın söylendiğini izliyor. Askerlerin savaşta öldüğünün size hatırlatılmasına kesinlikle ihtiyacınız yok." dedi.

"İKİ MİLYON İNSANI KİM YÖNETECEK?"

Netanyahu ise buna karşılık İsrail ordusunun Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin güneyine zorla yerinden edilmesi için "geniş çaplı bir tahliye planı üzerinde çalışması gerektiğini" savundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, bunun üzerine “Gazze’de askeri bir hükümet mi istiyorsunuz? 2 milyon insanı kim yönetecek?” diye sordu.

"HAMAS'I GERİDE BIRAKAMAYIZ"

Netanyahu ise Zamir’e bağırarak verdiği yanıtta, “İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail devleti… Askeri bir hükümet istemiyorum. (Gazzelilerin) geniş bir sivil alana gönderilmesini istiyorum. Hiçbir şekilde Hamas’ı geride bırakmaya istekli değilim.” dedi.

İddiaya göre, Netanyahu, bu planın alternatifinin “İsrail ordusunun rehinelere zarar verme endişesiyle şimdiye kadar faaliyet göstermediği yerler de dahil olmak üzere tüm Gazze Şeridi’nin ele geçirilmesi” olduğunu ileri sürdü.

Netanyahu, bunun rehinelerin ölmesi anlamına geldiğini, buna ne istekli ne de hazırlıklı olduğunu sözlerine ekledi.

TAHLİYE PLANI HAZIRLANMASINI İSTEDİ

Zamir ise “tahliye planının” bir kontrol kaybına yol açabileceğini söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı, “Bu konuda konuşmamız lazım. Bu konuda uzlaşmadık. Aç ve öfkeli olan bu insanları kontrol etmek kontrol kaybına yol açar, bu kontrol kaybının bir sonucu olarak da İsrail ordusuna karşı dururlar.” dedi.

Netanyahu ise bunun üzerine Zamir’e “Bir tahliye planı hazırlayın… Washington’dan döndüğümde bunu görmek istiyorum.” dedi.