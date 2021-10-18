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İsrail, kandil kutlayan Filistin halkına saldırdı: 49 yaralı

İsrail, kandil kutlayan Filistin halkına saldırdı: 49 yaralı

Mevlit Kandili’ni kutlamak için Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere, İsrail güçleri saldırı düzenledi. 49 kişinin yaralandığı saldırıda iki kişi de hastaneye kaldırıldı.