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- İsrail, kandil kutlayan Filistin halkına saldırdı: 49 yaralı
İsrail, kandil kutlayan Filistin halkına saldırdı: 49 yaralı
Mevlit Kandili’ni kutlamak için Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere, İsrail güçleri saldırı düzenledi. 49 kişinin yaralandığı saldırıda iki kişi de hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 18.10.2021 - 23:41
Filistin halkına karşı saldırılarına devam ediyor.
İsrail güçleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili’ni kutlamak için işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etti.
GAZ VE SES BOMBALARIYLA SALDIRI DÜZENLENDİ
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere hiçbir gerekçe göstermeden göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdığını belirtti.
49 KİŞİ YARALANDI
İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 49 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 2'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin çıkan olaylarda 4 Filistinliyi de gözaltına aldığını ifade etti.