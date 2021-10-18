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    İsrail, kandil kutlayan Filistin halkına saldırdı: 49 yaralı

    Mevlit Kandili’ni kutlamak için Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere, İsrail güçleri saldırı düzenledi. 49 kişinin yaralandığı saldırıda iki kişi de hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 18.10.2021 - 23:41
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    İsrail, kandil kutlayan Filistin halkına saldırdı: 49 yaralı

    Filistin halkına karşı saldırılarına devam ediyor.

    İsrail güçleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili’ni kutlamak için işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere müdahale etti.

    GAZ VE SES BOMBALARIYLA SALDIRI DÜZENLENDİ

    Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere hiçbir gerekçe göstermeden göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile saldırdığını belirtti.

    49 KİŞİ YARALANDI

    İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 49 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 2'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin çıkan olaylarda 4 Filistinliyi de gözaltına aldığını ifade etti.

    İsrail, kandil kutlayan Filistin halkına saldırdı: 49 yaralı #1

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