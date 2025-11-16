İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerine saldırı düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerini hedef aldı...

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), sosyal medya hesabından İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

SALDIRI UNIFIL ASKERLERİNİN YAKLAŞIK 5 METRE YAKININA YAPILDI

Açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde UNIFIL askerlerine ateş açtığı belirtildi.

Saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı kaydedildi.

'TÜM SALDIRILARINI DURDURMA ÇAĞRISI' YİNELENDİ

İsrail'in bu eyleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ihlali olduğu aktarılan açıklamada, İsrail ordusuna UNIFIL güçlerine ya da onların yakınındaki alanlara yönelik tüm saldırılarını durdurma çağrısı yinelendi.