İsrail, Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye saldırdı

3 yıla yakın bir süredir Gazze'de soykırım politikalarını en ağır şekilde uygulayan İsrail, Orta Doğu'da da huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.

İsrail, Lübnan'ın güneyine dün akşam saatlerinde başladığı hava saldırılarına bugün de devam etti.

İKİ BÖLGEYİ VURDU

Lübnan basınındaki haberlere göre, İsrail uçakları Sur kentine bağlı eş-Şihabiye ile Bint el-Cubeyl kentine bağlı Burc el-Kalaviye beldelerinde iki binayı vurdu.

Haberde, İsrail saldırılarında can kaybının olmadığı belirtildi.

İSRAİL DÜN 3 BÖLGEYE SALDIRDI

İsrail savaş uçakları, dün akşam saatlerinde Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı üç beldede hava saldırısı düzenledikten kısa süre sonra, eş-Şihabiye ile Burc el-Kalaviye beldelerine de saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA), dün akşam da Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir aracı hedef alması sonucu iki Lübnanlı hayatını kaybetti.