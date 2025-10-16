İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerini vurdu.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçaklarının düzenlediği şiddetli saldırıların bazılarının taş ocağı ve çimento fabrikalarını hedef aldığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları Nebatiye'deki Rumin ile Humin beldeleri arasındaki bölgeyi hedef alan hava saldırıları düzenledi.

İsrail'e ait insansız hava araçları Fevka beldesinin kuzey kesimlerinde yer alan Ali et-Tahir bölgesine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Sayda'daki Benaful beldesine ve Sarafand ile Beysariye beldeleri arasındaki Herbe Duveyr bölgesine hava saldırıları düzenledi.

YEREL HALK DA HEDEF ALINDI

Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, Şarkiye ve Kusriye es-Sayyad beldeleri arasındaki yolu güdümlü bir füzeyle hedef aldı, saldırı sonucu yolda büyük bir çukur oluştu.

Mercayun'da İsrail İHA'ları halkın zeytin hasadıyla meşgul olduğu sırada Blida beldesine saldırı düzenledi.

İHA'lar Bint Cubeyl bölgesindeki Deyr Antar beldesine saldırı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları Baalbek bölgesindeki Şemstar beldesinin çevresine de hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada Hizbullah ve Lübnanlı çevre örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller'i hedef aldığını öne sürdü.

İsrail saldırılarında yerle bir olan Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeniden inşa amacıyla çimento üretmek için kullandığı bir taş ocağının da saldırı düzenlenen noktalar arasında olduğu kaydedildi.

Hedef alınan çevre örgütüne ait tesislerin de yeniden inşa için kullanılan tesisler olduğu belirtildi.

'Bekaa Vadisi'nde (doğu) ve Lübnan'ın güneyinde silah depolamak için kullanılan Hizbullah'a ait yeraltı terör tesislerine baskın düzenlendiğini' iddia edildi.

BİNLERCE KİŞİ CAN VERDİ

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü.

Söz konusu savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmış ve 19 kişi tutuklanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlen işgal altında tutarken onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.