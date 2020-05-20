Dolar
6.7855
0.2067%
Euro
7.4617
0.7847%
Altın
1750.02
0.3043%
Borsa
102157.53
0.1711%
G. Altın
380.557
0.1668%
Bitcoin
65673.94
-0.6495%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun talebini reddetti

    Sosyal mesafe ve kamu maliyeti gibi gerekçeleri öne süren İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, talebi karşılık bulmadı.
    • AA
    • 20.05.2020 - 17:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun talebini reddetti

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü hakim karşısına çıkacak.

    İsrail mahkemesi, Netanyahu'nun davanın ilk duruşmasına katılmama talebini kabul etmedi.

    İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi, Netanyahu'nun, hakkındaki yolsuzluk davasının 24 Mayıs'ta yapılacak ilk duruşmasına katılmama talebini ele aldı.

    Mahkeme heyeti, Netanyahu'nun duruşmaya katılmamak için öne sürdüğü nedenleri yetersiz bularak, talebi reddetti.

    NETANYAHU'NUN GEREKÇELERİ

    Netanyahu, "korumalarıyla birlikte duruşmaya katılması halinde koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sosyal mesafe önleminin çiğnenmek zorunda kalınabileceği ve hakkındaki suçlamaları daha önceden bildiği, bu nedenle aynı suçlamaları dinlemek için mahkemeye gelmesinin kamuya maliyeti olacağını" öne sürerek dün, mahkemeden pazar günkü duruşmaya katılmamayı talep etmişti.

    24 MAYIS'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

    İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da, üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Netanyahu hakkında dava açılmasına karar vermişti.

    Netanyahu, Meclis'e dokunulmazlık başvurusunda bulunmuş ancak, yeterli desteği bulamayınca başvurusunu geri çekmişti. Bunun üzerine Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkındaki iddianameyi 28 Ocak'ta mahkemeye göndermişti.

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen önlemler nedeniyle Netanyahu'nun 17 Mart'ta yapılması planlanan duruşması, 24 Mayıs'a ertelenmişti.

    Görüş Bildir