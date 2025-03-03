İHA

Gazze'de Hamas ile yapılan ateşkesin ardından İsrailli esirlerin yakınları, sürecin devam etmesi için eylemlerine devam ediyor.

İsrail Meclisi'ne giriş yapmak isteyen esir yakınlarının engellenmesi üzerine gerginlik yaşandı.

Ziyaretçi bölümüne girmeye çalışan aileler ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle, bazı esir yakınları yere düşerken, diğerleri güvenlik görevlilerine tepki gösterdi. Olay sırasında ailelerin, esir olan yakınlarının posterlerini taşıdıkları gözlendi.

"ESİR YAKINLARINA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Olayın ardından Esir Yakınları Temsilcisi Ekim Konseyi, İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'ya istifa çağrısında bulundu. Konsey, esir yakınlarına uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu saldırının ailelerin 7 Ekim’de kaybettikleri sevdikleriyle ilgili bilgi alabilmelerine engel teşkil ettiğini vurguladı.

İLGİLİ HABER Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasında ilk aşama sonrası senaryolar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü