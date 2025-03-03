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İHA

Gazze'de Hamas ile yapılan ateşkesin ardından İsrailli esirlerin yakınları, sürecin devam etmesi için eylemlerine devam ediyor.

İsrail Meclisi'ne giriş yapmak isteyen esir yakınlarının engellenmesi üzerine gerginlik yaşandı.

Ziyaretçi bölümüne girmeye çalışan aileler ile güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle, bazı esir yakınları yere düşerken, diğerleri güvenlik görevlilerine tepki gösterdi. Olay sırasında ailelerin, esir olan yakınlarının posterlerini taşıdıkları gözlendi.

"ESİR YAKINLARINA ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ"

Olayın ardından Esir Yakınları Temsilcisi Ekim Konseyi, İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana'ya istifa çağrısında bulundu. Konsey, esir yakınlarına uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu saldırının ailelerin 7 Ekim’de kaybettikleri sevdikleriyle ilgili bilgi alabilmelerine engel teşkil ettiğini vurguladı.