İsrail medyası: Donald Trump Filistin'i tanıyacak

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump ikinci döneminde Orta Doğu politikasında dikkat çekici bir adım atmaya hazırlanıyor.

Gazze'de ciddi bir insanı krize yol açan İsrail'e saldırıların başından beri askeri ve maddi destekte bulunan Trump yönetimi, İsrail'i gözden çıkardı.

Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından manipüle edildiğini düşünmesi sonrası iki ülke arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

TRUMP FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ TANIYACAK İDDİASI

Trump ve Netanyahu ilişkilerinde olumsuz hava hakimken, İsrail medyası bölgede ve iki ülke arasındaki tüm ilişkileri değiştirebilecek bir iddia ortaya attı.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, Trump’ın Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlandığını ve bu yönde bir açıklamanın, Mayıs ortasında Riyad’da düzenlenecek Körfez-ABD zirvesinde yapılabileceğini yazdı.

"ORTA DOĞU'DA GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞECEK"

Gazeteye konuşan Arap ülkelerinden üst düzey bir diplomatik kaynak, "Başkan Donald Trump, Hamas’ın bulunmadığı bir Filistin devleti için Amerikan tanımasını ilan edecek. Bu, Orta Doğu’daki güç dengelerini değiştirecek bir açıklama olacak" ifadelerini kullandı.

Aynı kaynak, açıklamanın Abraham Anlaşmaları’na yeni ülkelerin katılımını da beraberinde getirebileceğini belirtti.

KÖRFEZ-ABD ZİRVESİ MAYIS ORTASINDA RİYAD'DA DÜZENLENECEK

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Trump'ın ikinci dönemindeki ilk Körfez ziyareti kapsamında, Mayıs ortasında Riyad'da Körfez-ABD Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirveye Kral Selman bin Abdülaziz dışında tüm Körfez liderlerinin katılması bekleniyor.

2017'de Trump'ın ilk döneminde gerçekleşen tarihi zirvenin ardından, bu yıl düzenlenecek toplantıda Filistin devletinin tanınması ve ABD-Suudi nükleer iş birliği gibi kritik konuların masaya yatırılacağı öne sürüldü.

TRUMP'TAN DEV EKONOMİK HAMLE GELEBİLİR

Körfez kaynakları, ABD Başkanı Trump'ın Riyad’daki zirvede Suudi Arabistan’la birlikte yüz milyarlarca dolarlık yeni anlaşmalar açıklayabileceğini aktarıyor. İddialara göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin ABD’deki yatırımları 1 trilyon doları aşarken, Suudi Arabistan’ın da 600 milyar dolardan fazla yatırım planladığı belirtiliyor.

Enerji alanında da önemli gelişmelerin beklendiği zirve öncesi, Suudi Arabistan’ın ilk nükleer reaktörünü kurmak üzere uluslararası şirketlerle iş birliğine hazırlandığı kaydediliyor. Aynı bölgede daha önce benzer bir adım atan BAE, Barakah nükleer santraliyle bu alanda öncülük etmişti.

"FİLİSTİN MESELESİ KONUŞULACAK OLSAYDI, MISIR VE ÜRDÜN LİDERLERİ DE DAVET EDİLİRDİ"

Zirveye Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın davet edilmemesi, zirvenin Filistin konusunu içermeyebileceği yorumlarına yol açtı.

Eski Körfezli diplomat Ahmed Al-Ibrahim, “Filistin meselesi konuşulacak olsaydı, bu iki ülke mutlaka masada olurdu” değerlendirmesini yaptı.

Trump’ın zirve sonrası Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a da resmi ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.