İsrail Ordu Sözcüsü, İran'daki saldırılara ilişkin soruya cevap vermedi İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Tel Aviv yönetiminin, İran’da çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarıyla alakası olup olmadığı hususunda yorum yapmaktan kaçındı.

AA

İran, 2023'ün başında bir saldırı ile sarsıldı.

Kirman eyaletinde dün, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi yaşamını yitirdi.

Söz konusu saldırıda 211 kişi de yaralandı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıkladı.

İsrail'de de bu saldırı gündemdeydi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari'ye düzenlediği basın toplantısında konu ile ilgili sorular yöneltildi.

İsrail'den yorum gelmedi

Hagari, Tel Aviv yönetiminin, İran’da çok sayıda kişinin ölümüne sebep olan terör saldırılarıyla alakası olup olmadığı hususunda yorum yapmaktan kaçındı.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin İsrail’in İran’da meydana gelen saldırılarla alakasının bulunup bulmadığına ilişkin sorusuna, "Bu konuda yorum yapmayacağım." şeklinde cevap verdi.

"Hamas ile savaşa odaklandığımızı söyleyebilirim"

Ordu Sözcüsü Hagari, "Hamas ile savaşa odaklandığımızı söyleyebilirim. Bu savaş için gerçekleştirilmesi gereken açık hedefler var ve bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Hamas’ın üst düzey yetkilisinin öldürülmesine ilişkin Hizbullah’ın yapması muhtemel misillemeye ilişkin sorusunu Hagari, "Kuzeydeki çatışmalarda ve Hizbullah’ın eylemlerinde de zorluklar var. Bugün de vardı, kuzey sınırında bazılarını engelledik." şeklinde yanıtladı.

Hagari, sadece Lübnan sınırında değil, Kızıldeniz ve Suriye tarafında da zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, İsrail ordusunun Şam kırsalına yönelik düzenlediği ve maddi hasar verdiği saldırılarına işaret etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)