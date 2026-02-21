İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam ediyor

Gazze'de masum insanlar hayatlarını kaybetmeye devam ediyor...

İsrail ordusu, yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik askeri saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

İSRAİL HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail savaş uçakları, ateşkes anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ordunun kontrol ve konuşlanma bölgeleri içinde yer alan Beni Suheyla kasabasına hava saldırısı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar, İsrail donanmasının Han Yunus açıklarında denizden yoğun ateş açmasıyla eş zamanlı yapıldı.

ATEŞKES YENİDEN HİÇE SAYILDI

İsrail topçuları da ateşkes anlaşması uyarınca ordunun kontrolünde olan Gazze Şeridi'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nin çeşitli bölgelerini bombaladı.

İsrail zırhlı araçlarından Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusunda kalan bölgelere yoğun ateş açıldı.

72 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 611 kişi hayatını kaybederken, 1630 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 171 bin kişiden fazlası yaralandı.