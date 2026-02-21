Motorine salı gününden itibaren 2 lira 40 kuruşluk zam geleceği açıklandı

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam...

ABD-İran arasındaki olası savaş gerilimi petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise hem Türkiye hem de dünyadaki akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

2 LİRA 40 KURUŞLUK ZAM GELİYOR

Motorinin litre fiyatına Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapılacağı öğrenildi.

Sahadan aktarılan bilgiye göre zam ücreti 2 lira 40 kuruş olacak.

MOTORİN FİYATLARI 60 LİRAYI GEÇECEK

İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.

SON ZAM GEÇTİĞİMİZ AY YAPILMIŞTI

Motorine geçtiğimiz ayın sonunda da zam yapılmıştı.

Litre fiyatına 1 lira 43 kuruşluk bir zam gelen motorin 57,3 liraya çıkmış İstanbul'da depo doldurma fiyatı 2 bin 865 liraya kadar yükselmişti.

MEVCUT FİYATLAR

Üç büyük şehirde mevcut fiyatlar şu şekilde:

İstanbul

Benzin: 57.17 TL

Motorin: 57.89 TL

LPG: 30.29 TL

Ankara

Benzin: 58.10 TL

Motorin: 59.02 TL

LPG: 30.17 TL

İzmir

Benzin: 58.37 TL

Motorin: 59.30 TL

LPG: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.