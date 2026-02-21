Metin Şentürk'ten 'Laiklik' bildirisine sert tepki: Yazıklar olsun

Ülkede son günlerde laiklik tartışmaları yeniden alevlendi.

Akademisyenler, yazarlar, sanatçılar, gazeteciler ve çeşitli meslek odası temsilcilerinden oluşan bir grup, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bir bildiri yayımladı.

Bildiriye imza atanlar arasında, Onur Akın, Niyazi Koyuncu, Ataol Bahremoğlu, Rutkay Aziz, İlkay Akkaya, Merdan Yanardağ, Müjde Ar'ın da bulunduğu bildiriye tepki yağdı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN 'LAİKLİK' BİLDİRİSİ

'Bildiri', ilk etapta 168 imzacı tarafından kamuoyuna sunuldu.

Bildiride, son dönemde laikliğe dönük saldırıların arttığı vurgulanarak şu ifadeler yer aldı:

"Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz. Karanlığa teslim olmayacağız."

"DOĞRU BİLDİĞİMİZDEN AYRILMAYACAĞIZ"

Bildirinin yayımlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Azgın güruhun hezeyanlarına kulak asmadan, doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, bildiri hakkında yargı sürecini başlattığını duyurarak, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

"DİNİ, ÖRGÜTE ÇEVİRMEYE ÇALIŞAN BEYİNSİZLERE SESLENİYORUM"

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk de, sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaştığı açıklamasında, bildiriyi sert bir dille eleştirdi.

Şentürk, videoda yaptığı "Bir bildiri yayınlamış arkadaşlar. Laikliğin elden gittiğine dair. Dini, çıkar amaçlı suç örgütlerine çevirmeye çalışan beyinsizlere sesleniyorum" ifadeleriyle başlayan açıklamasında, bildiriyi hazırlayanların laiklik adına dini değerlere hakaret ettiklerini aktardı.

"UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Ramazan ayının manevi atmosferinde böyle bir metnin yayımlanmasını hazımsızlık olarak nitelendiren sanatçı, Türkiye'nin gerici veya şeriatçı bir kuşatma altında olduğu iddialarını yersiz olduğunu belirtti.

Şentürk tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

Yüzde 90’ından daha fazlasının Müslüman olduğu bir ülkede; namaz kılan kılıyor, kılmayan kılmıyor. Oruç tutan tutuyor, tutmayan tutmuyor. Cuma günü, Cuma namazına giden gidiyor, gitmeyen gitmiyor, kimsenin bir şey dediği yok.



Bu memleket 15 Temmuz’da sınandı, bu memleket Alevilik, Sünnilik; mezhep tartışmaları üzerinden sınandı. Bu memleket, Kürt-Türk kardeşliği üzerinden sınandı. Utanmıyor musunuz?