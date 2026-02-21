Murat Kurum, Gaziantep'te depremzede ailenin evine konuk oldu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ilimizi etkiledi.

'Asrın felaketi' olarak tanımlanan bu depremlerden hemen sonra yeniden inşa çalışmalarına başlandı.

İnşaat çalışmaları 'Asrın Seferberliği' adıyla gerçekleştirilirken 3 yıl gibi bir kısa sürede toplam 455 bin konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.

Çalışmalara öncülük eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede bulunan şehirlere olan ziyaretlerine devam ediyor.

GAZİANTEP'İ ZİYARET ETTİ

Kurum, bu kapsamda depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geldi.

Bakan Kurum, burada "Yeni Evim İlk İftarım" programında ilçedeki vatandaşlarla buluştu.

DEPREMZEDE AİLENİN KONUĞU OLDU

Programın ardından Kurum'a depremzede bir aileden çay daveti geldi.

Bu teklifi geri çevirmeyen Kurum, afet konutlarında yaşayan 3 çocuklu Çınar ailesinin evine konuk oldu.

"HEP BİRLİKTE BİR MÜCADELE ORTAYA KOYDUK"

Depremzede aileyi yeni evinde ziyaret eden Bakan Kurum, "Bu devlet 11 ilde bu kadar kısa zamanda 455 bin konutu yaptı. Nurdağı’nın yüzde 70’i yıkılmıştı. Burası sokağıyla parkıyla eskisinden daha güçlü binalarıyla yeni bir Nurdağı oldu. Çocuklarımız geleceğe daha güvenle bakacak. Huzurla büyüyecekler. İnşallah burada mutlu huzurlu bir şekilde oturacaklar.

Hep birlikte bir mücadele ortaya koyduk. Kolay değildi; ulaşmak gitmek gelmek hepsi zordu ama hepsini sırayla hamdolsun, hem belediyelerimiz hem de vatandaşlarımızla üstesinden geldik. Çok şükür ki bugün bu evlerde huzurla oturuyorsunuz. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

DEPREMZEDE BABADAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Ev sahibi Servet Çınar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kurum, keyifli sohbetin arından aile ile vedalaşarak buradan ayrıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE MURAT KURUM'A YOĞUN DESTEK

Bakan Kurum, ev ziyareti sonrası vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Bir depremzede vatandaş, Bakan Kurum’a, "Bugüne kadar her daim yanımızda oldunuz. Allah gani gani razı olsun. Mahallem de dört dörtlük oldu. Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz devletimiz var olsun" sözleri ile teşekkür etti.