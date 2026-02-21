Film festivalinde 'Türkiye' yanıtıyla gündem olmuştu: Özgü Namal'dan ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın başkenti Berlin'de 76. Berlin Film Festivali düzenlendi.

Festivale ünlü oyuncu Özgü Namal da başrolünü üstlendiği 'Sarı Zarflar' filmiyle katıldı.

"BURADA ÇEKİLMESİ BİR TERCİHTİ"

'En iyi oyuncu' dalında aday gösterilen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Namal'a bir muhabir, "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz, performansınız değişik olur muydu?" sorusunu yöneltti.

Namal ise bu tuzak soruya şöyle yanıt verdi:

"Bu, Türkiye'de çekilemeyen bir film değil. Biz bunu Türkiye'de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Almanya'da çekilmesi tercih edilmiş bir şey. Zorunluluk yok."

İLK AÇIKLAMAYI HAVALİMANINDA YAPTI

Bu sözleriyle takdirleri toplayan Namal, yurda döndü.

Namal, havalimanında kendisini karşılayan basın mensuplarına ise ilk açıklamayı yaptı.

"ABARTILACAK BİR ŞEY YOK, GEREKENİ YAPTIM"

Namal, yaşanan anların sosyal medyada çok konuşulmasına şaşırdığını belirterek, şunları söyledi:

"Gerçekten neler olmuş öyle. Ben orada değildim sanki, gazetelerden öğrendim ben de. Çok nazik bir şekilde, olması gerektiği gibi cevap verdim.

Herkesin yapması gerekeni yaptım. Çok tebrik aldım garip bir şekilde. Abartılacak bir yanı yoktu. Henüz yarışıyoruz, tebrik etmek için çok erken. Filmi izlediklerinde tebrik edebilirler."