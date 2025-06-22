İsrail ordusu İran'dan füzelerin misilleme için ateşlendiğini açıkladı İran'dan füzelerin misilleme için ateşlendiğini duyuran İsrail ordusu sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. Tel Aviv ve Hayfa şehirlerinde patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.