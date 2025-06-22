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İsrail ordusu İran'dan füzelerin misilleme için ateşlendiğini açıkladı

İran'dan füzelerin misilleme için ateşlendiğini duyuran İsrail ordusu sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. Tel Aviv ve Hayfa şehirlerinde patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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İsrail ordusu İran'dan füzelerin misilleme için ateşlendiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan misilleme amacıyla yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

SIĞINAKLARA GİRİLMESİ ÇAĞRISI

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

Öte yandan, Tel Aviv ve Hayfa şehirlerinde patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.

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