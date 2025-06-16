İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı

AA

İran'da Tahran'ın farklı noktalarından aralıklarla patlama sesleri duyuluyor.

İRAN: SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ

İran devlet televizyonu, Tahran'ın Şehriyar ilçesine İsrail’in saldırdığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Şu anda İran’ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerini hedef alıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun bu açıklaması, İsraillilere sığınakların yakınlarından ayrılmama talimatı verilmesinin ardından geldi.

İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in son dalga saldırısında Tahran yakınlarındaki Parçin ile Natanz nükleer tesisi hedef alındı.

Hava savunma sistemlerinin hedefleri etkisiz hale getirerek saldırıyı püskürttüğü bildirildi.

Yayımlanan görüntülerde hava savunma sistemlerinin havadaki hedefleri vurduğu görüldü.

⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.