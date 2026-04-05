İran, ABD'nin kendi askerlerini bombaladığını öne sürdü

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran basınının, Hatemu'l​​​​​​​ Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Zülfikari, "ABD uçakları İran hava savunması tarafından düşürüldü ve ABD kendi askerlerini bombaladı." dedi.

Zülfikari, "ABD Başkanı Donald Trump'ın zor durumda olduğunu ve ABD ordusunun yenilgisinin propaganda çabaları ile telafi edilemeyeceğini" belirtti.

ABD UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULAMIŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Cuma günü F-15E savaş uçağını vurmuş, olayın ardından hem ABD hem de İran, uçağın 2 pilotunu arama çalışmaları başlatmıştı.

Pilotlardan biri uçağın vurulmasının ardından Amerikan özel kuvvetlerinin İran içinde gerçekleştirdiği bir operasyonla saatler içerisinde kurtarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının pilotlarının ikisinin de sağ olarak kurtarıldığını duyurmuştu.

Trump, "İran’ın derinliklerindeki dağlardan, ağır yaralı ve gerçekten cesur F-15 mürettebat üyesini kurtardık. İran ordusu yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize çok yaklaşmıştı. Kendisi son derece saygın bir albay. Bu tür bir operasyon, ‘insan ve ekipman’ açısından taşıdığı risk nedeniyle nadiren gerçekleştirilir. Neredeyse hiç yapılmaz" açıklamasını yapmıştı.

"ABD KOMANDOLARI İRAN İÇLERİNE GİRDİ" İDDİASI

Kayıp mürettebat üyesinin yerinin tespit edilmesi için ABD ordusu ve yerel halka ABD askerinin bulunmasına yardım edenlere ödül teklif eden İran güçleri arasında adeta zamanla yarış yaşandı.

Bir ABD’li yetkili, açıklamasında kurtarma operasyonunun ABD Hava Kuvvetleri’nin yoğun hava desteği eşliğinde uzman bir komando birimi tarafından yürütüldüğünü, ABD güçlerinin yoğun ve ağır ateş açtığını ve artık tüm birliklerin İran’dan çıkmış durumda olduklarını söyledi.

Haberlerde, uçakların bölgeyi temizlemek için bombalar bıraktığını, daha sonra ise Amerikan komandolarının kayıp personeli kurtarmak için dağlık bölgeye akın ettiği aktarıldı. Büyük çaplı operasyona yüzlerce asker ve istihbarat personeli katıldı.

CIA, İRAN'DA YANLIŞ BİLGİ YAYDI

ABD basınına konuşan üst düzey yetkililerden biri, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), İran içinde ABD güçlerinin mürettebatın diğer üyesini çoktan bulduğu ve kara yoluyla tahliye etmeye çalıştığı yönünde bir söylenti yayarak aldatma operasyonu başlattığını açıkladı.

Bu arada CIA’in kayıp personeli bulmak için "benzersiz kabiliyetler" kullandığını söyleyen ABD’li yetkili, "Bu, samanlıkta iğne aramak gibiydi. Burada söz konusu olan, dağdaki bir yarıkta saklanan ve CIA’in kabiliyetleri haricindekiler için görünmez olan cesur bir Amerikalıydı" ifadelerini kullandı.

TRUMP, DURUM ODASI'NDAN TAKİP ETTİ

Amerikalı yetkili, CIA’in personelin kesin konumunu Pentagon, ABD ordusu ve Beyaz Saray ile paylaştığını ve ABD Başkanı Donald Trump’ın derhal bir kurtarma operasyonu emri verdiğini aktardı. Basına konuşan iki ABD’li yetkili, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun kurtarma operasyonunu engellemek için bölgeye güç gönderdiğini, fakat ABD Hava Kuvvetleri’nin bu güçlerin bölgeye ulaşmasını engellemek için hava saldırıları gerçekleştirdiğini söyledi.

İngiliz basını ise kurtarma operasyonu sırasında ABD ve İran güçleri arasında çatışma yaşandığını yazdı.