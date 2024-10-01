İsrail ordusu, Lübnan ile Suriye'yi aynı anda vurdu İsrail ordusu, gece boyunca Lübnan'ın pek çok bölgesine karadan ve havadan saldırılarını sürdürürken, Suriye'nin başkenti Şam da İsrail'in hedefi oldu.

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AA & Ensonhaber

7 Ekim 2023'ten beri Hamas'ın saldırılarını ve rehin aldığı İsraillileri bahane ederek Gazze'yi adeta büyük bir mezarlığa çeviren İsrail, benzer senaryoyu bu kez Hizbullah'ı kullanarak Lübnan'da uyguluyor.

Lübnan'dan gelen Hizbullah saldırılarına misilleme yapan İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah başta olmak üzere yönetim kadrosundaki birçok kilit ismi öldürdü.

İsrail, bunu yaparken hedefleri kayırmadan bombalarken, Gazze'de yaptığı gibi, Lübnan'da vuracağı yerler için tahliye uyarısı yapar yapmaz bu bölgeleri vurmaya başladı.

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LÜBNAN'IN GÜNEYİ VE BEYRUT SAATLERCE VURULDU

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail topçu birlikleri güneydeki El-Vezzani, El-Hıyam ve Marcayun ovalarını 2 saat boyunca bombaladı. Aynı zamanda İsrail savaş uçakları, Kevkebe-Marcayun otoyoluna hava saldırıları düzenleyerek bu güzergahı trafiğe kapattı.

İsrail ordusu, sınırdaki Ayta eş-Şaab kasabasına aydınlatma fişekleri fırlatırken, başkent Beyrut üzerinde de yoğun alçak irtifa uçuşları gerçekleştirerek Dahiye bölgesine 8 hava saldırısı düzenledi. Saldırıların ardından Dahiye semalarında yoğun dumanlar yükseldi ve birçok binanın yıkıldığı bildirildi.

AA muhabiri, İsrail ordusunun güneydeki Sayda kentindeki Ayn el-Hılve Filistin Mülteci Kampı'na da hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Bu saldırıda yaralananların olduğu belirtilirken, Aksa Şehitleri Tugayları komutanı ve Lübnan sorumlusunun evi de hedef alındı.

SURİYE'NİN BAŞKENTİ ŞAM DA BOMBALANDI

Rejim haber ajansı SANA'nın yerel saatle 02:51'deki bildiriminde, "Hava savunma sistemlerimiz bu gece üçüncü kez düşman hedeflerine karşı koydu," ifadesine yer verildi. SANA'nın askeri kaynaklarına dayandırdığı bir başka haberde ise, İsrail'in yerel saatle 02:05'te başkente yönelik saldırıları savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Açıklamada,

Hava savunma sistemlerimiz, füzeler ve dronlara karşı başarılı bir şekilde müdahale etti ve çoğunu düşürdü. Saldırıda üç sivil hayatını kaybetti, dokuz sivil yaralandı ve maddi hasar oluştu

denildi.

DEVLET TELEVİZYONU SUNUCUSU SAFA AHMED SALDIRIDA ÖLDÜ

Ayrıca, saldırıda Suriye Devlet Televizyonu'nda çalışan sunucu Safa Ahmed'in de yaşamını yitirdiği bildirildi. Şam FM'deki haberde, Mezze bölgesindeki saldırının ardından yangın çıktığı ifade edildi.

İsrail tarafından saldırıya dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Hedef alındığı belirtilen Mezze bölgesinde İran'ın Şam Büyükelçiliği yer almakta. Daha önce, 1 Nisan'da İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına hava saldırısı düzenlediği ve bu saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan iki generalin de aralarında bulunduğu toplam yedi İranlı yetkilinin öldüğü bildirilmişti.

Rejime yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının dün de Şam'ın güneyindeki Esed köyü, Kudsayya Banliyösü ve Dimas Mahallesi'ndeki bazı askeri noktaları hedef aldığını iddia etti.

Şam ve çevresindeki bölgelerde Suriye ordusu ile İran destekli militan grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor.

İsrail, 2011 yılında iç savaşın başlamasından bu yana Suriye'deki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara düzenli olarak saldırılar gerçekleştiriyor.