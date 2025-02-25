İsrail ordusundan Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın

AA & Ensonhaber

İsrail’in 21 Ocak’ta başlattığı ve giderek genişlettiği Batı Şeria’nın kuzeyindeki operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

İsrail ordusu, Nablus’un belirli mahallelerine baskınlar düzenlerken, görgü tanıklarının aktardığına göre, askerler birçok evi aradı ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Güvenlik güçlerinin Batı Şeria genelinde de operasyonlarını artırdığı, bazı evlere ve iş yerlerine zarar verdiği bildirildi.

KABATİYE'DE YIKIM VE ÇEKİLME

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Cenin’in güneyindeki Kabatiye beldesinde 48 saat süren bir saldırı dalgasının ardından bölgeden çekildiğini aktardı. Ancak geride büyük bir yıkım bırakıldı.

Sağlık kaynaklarına göre, baskın sırasında 2 Filistinli yaralandı ve hastaneye kaldırılanlardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kabatiye Belediyesi ise saldırılar sonucunda beldenin girişlerinin tamamen tahrip edildiğini, elektrik, su, kanalizasyon ve telefon hatlarının ciddi şekilde zarar gördüğünü açıkladı. Ayrıca yüzlerce dükkanın kısmen ya da tamamen yıkıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, 23 Şubat’ta Kabatiye’ye girerek 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve ağır iş makineleriyle bölgeyi adeta ablukaya almıştı.

BATI ŞERİA'DA ARTAN GERGİNLİK

İsrail’in, Gazze Şeridi’nde Hamas ile 19 Ocak’ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından Batı Şeria’nın kuzeyinde başlattığı saldırılar giderek büyüyor. Son bir aydır özellikle Cenin, Tulkerim ve Tubas başta olmak üzere mülteci kampları da hedef alınıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, bu saldırılar sırasında 61 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bölgede altyapı büyük zarar görürken, evler ve iş yerleri de saldırılardan nasibini aldı.

Gerginlik tırmanmaya devam ederken, İsrail ordusu 23 Şubat akşam saatlerinde tanklarla Batı Şeria’ya girerek Cenin Mülteci Kampı’na geniş çaplı bir operasyon düzenledi.