İsrail polisinden Filistinli gençlere pis su ile müdahale

İsrail polisinden Filistinli gençlere pis su ile müdahale

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da ses bombaları ve tazyikli pis su ile Filistinli gençlere saldırıda bulundu.

Filistinli gençler Doğu Kudüs’te bulunan Harem-i Şerif'te kılınan teravih namazından sonra İsrail’in saldırılarını protesto etmek için Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasında toplandı.

İsrail polisi, tekbir ve slogan atan gençlere karşı sert bir müdahalede bulunarak, ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistinli gençler bu saldırıya taş ve havai fişeklerle karşılık verirken, İsrail polisi Harem-i Şerif’in avlusunda bulunan Filistinli gençleri kovaladı.

TAZYİKLİ PİS SU İLE MÜDAHALE

İsrail polisi öte yandan Mescid-i Aksa’nın içinde bulunduğu Şam Kapısı’ında da Filistinlilere sert bir müdahale daha yaptı.

Polis, Şam Kapısı’nda toplanan gençlere ses bombaları ve tazyikli pis su ile müdahale etti.

Ayrıca, İsrail’in sivil polisleri bölgede Mustaribin olarak bilinen bir genci gözaltına alındı.

İSRAİL POLİSİ SAĞLIK EKİPLERİNE İZİN VERMİYOR

Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale için giden sağlık ekiplerine izin vermediği belirtildi.