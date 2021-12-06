İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan'dan ortak toplantı

Başbakan Bennett, Miçotakis ve Anastasiadis ile çeşitli konuları görüşecek.

İsrail, üçlü toplantıya ev sahipliği yapacak.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'i ağırlayacak.

ÜÇ ÜLKEDEN TOPLANTI

Salı günü yapılacak üçlü toplantıda, "enerji alanında iş birliğini ilerletmek, turizmi güçlendirmek ve iklim değişikliği ile ortak mücadele etmek de dahil olmak üzere Orta Doğu'daki çeşitli fırsatlar ve zorluklar" ele alınacak.

Greek City Times'ın haberine göre; Bennett, Yunanistan ve Rum kesimi liderleriyle koronavirüsle mücadeleyi görüşecek.

ORTAK AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Ortak toplantının yanı sıra İsrail Başbakanı'nın, Miçotakis ve Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşeceği de kaydedildi.

Toplantı, Başbakan Bennett'in bu formatta ev sahipliği yapacağı ilk zirve olacak. Zirvenin ardından ortak açıklama yapılacak.