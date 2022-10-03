İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan gelecek göç dalgasını kabul etmeye hazır

İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle milyonlarca insanın ülkesini terk etmesine neden oldu..

Savaş nedeniyle milyonlarca Ukraynalı evini terk ederken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in seferberlik ilanı sonrası milyonlarca Rus da ülkesinden ayrılıyor.

Ukrayna ve Rus vatandaşlarının komşu ülkelere gtimesiyle büyük bir göç dalgası oluştu.

Göçle ilgili İsrail'den bir açıklama geldi.

İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır

İsrail Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Rusya ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ışığında İsrail'e büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sözü edilen göç dalgasının on binlerce kişiyi kapsayacağı ifade edildi.

İsrail'e Rusya'dan ayda 6 bin kişinin göç etmesi bekleniyor

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata'nın zorunlu askerlik korkusuyla ülkelerini terk etmek isteyen Rus göçmenlerin İsrail'e entegrasyonuna ilişkin bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Haberde, önümüzdeki altı ay boyunca İsrail'e her ay yaklaşık 6 bin Rus göçmenin gelmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail Merkezi İstatistik Merkezi'ne göre, son yirmi yılda İsrail'e en çok göç veren iki ülke Rusya ve Ukrayna oldu.

İsrail'e Rusya ve Ukrayna'dan göç edenlerin büyük bir kısmını İsrail yasalarına göre vatandaşlık hakkı verilen Yahudi kökenli göçmenler teşkil ediyor.