İsrail saldırılarında ağır yaralanan bebek tedavi bekliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği soykırımda binlerce kişi mağdur oldu.

İsrail'in Gazze’nin er-Rimal Mahallesi’ndeki Mustafa Hafız Okulu’na yönelik saldırıda yaralanan 18 aylık Muhammed Ramiz Huceyle ise, savaşın en küçük mağdurlarından biri olarak yaşam mücadelesi veriyor.

AĞIR YARALAR ALDI

Saldırı sırasında Muhammed’in baş, bacak, el ve göğüs bölgelerinde üçüncü derece derin yanıklar oluştu.

Küçük çocuk, tedavisinin ilk aşamasını Sınır Tanımayan Doktorlar Hastanesi’nde gördü.

AMELİYAT OLMASI GEREKİYOR

Doktorlar, yanıklara bağlı olarak yüz dokusunun kontrolsüz şekilde genişlemesini önlemek amacıyla çocuğa plastik basınç maskesi taktı.

Uzmanlar, Muhammed’in yüzündeki hasarın giderilmesi ve ilerleyen dönemde saç ekimi yapılabilmesi için estetik cerrahi operasyonlara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Muhammed’in bakım ve sorumluluğunu üstlenen 25 yaşındaki annesi Gadir Huceyle ise son derece zor insani ve yaşam koşulları altında oğluna tek başına bakmaya çalışıyor.

CAN KAYBI 71 BİNİ AŞTI

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 71 bin 550'ye, yaralı sayısının ise bin 710 bin 365’e yükseldiği aktarıldı.