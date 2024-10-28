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İHA

İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, bugün ülkenin güneyinde bulunan ve dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen Tyre (Sur) kentini hedef aldı.

5 KİŞİ ÖLDÜ 10 KİŞİ YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentin merkezine düzenlenen saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.