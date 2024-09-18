İsrail Savunma Bakanı Gallant: Savaşın odağı Lübnan cephesine kayıyor İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan genelinde ikinci dijital terör saldırısının ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi..

AA & Ensonhaber

Lübnan genelinde 24 saatte elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından İsrail'den ilk açıklama geldi..

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını" söyledi.

"GÜÇLERİMİZİ KUZEYE HAREKET ETTİRİYORUZ"

İsrail basınındaki haberlere göre Gallant, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kenti yakınlarında bir hava üssüne yaptığı ziyarette "Ağırlık merkezi kuzeye kayıyor. Güçlerimizi, kaynaklarımızı ve enerjimizi kuzeye hareket ettiriyoruz" dedi..

Gallant, şunları söyledi:

Savaşta yeni bir aşamanın başlangıcında olduğumuzu düşünüyorum. Uyum sağlamalıyız. Zaman içinde tutarlılık göstermeliyiz. Bu savaş büyük cesaret, azim ve ısrar gerektiriyor..

LÜBNAN PATLAMALARDAN İSRAİL'İ SUÇLUYOR

İsrail'in kuzeydeki saldırısının amacının tahliye edilen İsrail vatandaşlarının evlerine güven içinde dönmesi olduğunu savunan Gallant, Gazze'de İsrailli esirleri unutmadıklarını savundu..

Lübnan genelinde son 24 saatte önce çağrı cihazları bugün de telsizlerde patlamalar meydana geldi..

Lübnanlı yetkililer, patlamalardan İsrail'i sorumlu tutarken Tel Aviv yönetimi ise konuya dair sessizliğini koruyor.