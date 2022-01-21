İsrail Savunma Bakanı Gantz, koronavirüse yakalandı

Test yaptıran Gantz, koronavirüs olduğunu duyurdu. İsrailli Bakan, görevini evinden sürdüreceğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koalisyon hükümetindeki Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.

"TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

Gantz, yaptığı paylaşımda "Benim de koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi iyi hissediyorum çünkü aşı oldum. Bir süre görevimi evimden sürdüreceğim. Sağlıklı kalın, talimatları takip edin ve aşı olun." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE OMICRON DALGASI

Omicron varyantı İsrail'i giderek etkisi altına alırken, Başbakan Naftali Bennett 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yeni dalgada nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının koronavirüse yakalanabileceğini bildirmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid de 11 Ocak'ta koronavirüse yakalandığını duyurmuştu.