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Haber Merkezi

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında başlayan savaş, dördüncü gününde....

Gece saatlerinde Tahran'daki birçok yerleşim yeri ve stratejik öneme sahip konumları hedef alan İsrail, Hamaney yönetiminin misilleme saldırılarıyla büyük bir darbe aldı.

Sabaha kadar karşılıklı olarak süren saldırılar, günün ilk ışıklarında İran'ın fırlattığı yeni füzeler ile devam etti.

İSRAİL YIKIMA UĞRADI

İsrail güvenlik kaynaklarına göre bu saldırılar, askeri tesislerin yanı sıra sivil alanlara da zarar verdi.

Tel Aviv çevresinde bazı elektrik hatlarında kesintiler yaşandığı bildirildi.

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İSRAİLLİ BAKANDAN TEHDİT YAĞMURU

Bu gelişmelerin ardından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, resmi X hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Katz, “Tahran’daki kibirli diktatör korkak bir katile dönüştü.” ifadelerini kullanarak, İran’ın sivilleri hedef alarak İsrail ordusunu durdurmaya çalıştığını savundu.

Bakan Katz, “Tahran halkı saldırıların bedelini ödeyecek, hem de yakında.” diyerek misilleme sinyali verdi.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.