Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği saldırılar sürüyor.

İsrail'in saldırısı ile buna karşılık İran'ın misillemesiyle başlayan savaşta, dördüncü güne girildi.

İsrail'in saldırılarında aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de olduğu en az 224 kişi hayatını kaybetti, bin 277 kişi yaralandı.

İran ise bu saldırıların ardından sürdürdüğü misillemesinde; drone'ların yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füzenin fırlatıldığı Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'da patlamalar meydana geldi.

DEMİR KUBBE AŞILDI

İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aşan İran füzeleri nedeniyle İsrail'de en az 16 kişi hayatını kaybetti.

İsrail şehirlerinde sık sık sirenler çalıyor.

İsrail ordusu, ülkedeki herkese yönelik muhtemel İran saldırısına karşı sığınakların yakınında durulması talimatını yineledi.

"NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRME NİYETİMİZ YOK"

İran devlet haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Nükleer silah geliştirmek gibi bir niyetimiz yok." açıklamasında bulundu.

"SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ"

Nükleer enerji ve araştırmanın hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden almasına izin vermeyeceklerini belirten Pezeşkiyan, "Savaş peşinde değiliz, savaşı başlatmadık da." diye konuştu.