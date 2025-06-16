İran, İsrail’e yeniden balistik füze saldırılarına başladı

AA

İran devlet televizyonuna göre, İsrail’in sivil yerleşim yerlerini de hedef alan saldırılarına karşılık silahlı kuvvetler tarafından sekizinci dalga balistik füze saldırıları başladı.

TEL AVİV'E FÜZELER İSABET ETTİ

Devlet televizyonundan canlı yayınlanan görüntülerde Tel Aviv’de isabetler görülüyor.

İsrail ordusu da İran'dan İsrail'e doğru füze ateşlendiğini tespit ettiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füzeleri önlemeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, alarm verildiğinde halkın sığınaklara girip bir sonraki talimata kadar orada kalması istendi.

Cep telefonlarına da aynı uyarılar gönderildi.

İSRAİL ORDUSU, SIĞINAKLARIN YAKININDA DURULMASI TALİMATINI YİNELEDİ

Ordudan yapılan açıklamada, korunaklı alanlara yakın durulmaya devam edilmesi istendi.

Açıklamada, alarmların çalması halinde sığınaklara girilmesi ve ikinci bir açıklama yapılana kadar kalınması talimatı verildi.

İsrail ordusu, muhtemel İran saldırısına karşı sığınaklara yakın durulması talimatı vermiş, ardından İran’daki karadan karaya füze üslerine saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.