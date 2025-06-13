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Haber Merkezi

Orta Doğu'da hareketli dakikalar...

İsrail, gece saatlerinde İran'ın birçok askeri noktalarına yönelik saldırılar düzenledi.

İsrail 300'den fazla düzenlediği hava saldırısı sonrası, saldırılarını "şimdilik" durduğunu açıklamıştı.

Ancak geçtiğimiz dakikalarda sıcak bir gelişme daha yaşandı.

İsrail, yeniden İran'a yönelik düzenlediği son saldırıda bu kez Tebriz'i vurdu.

TEBRİZ'E HAVA SALDIRISI

Hava saldırısını tamamladığını duyuran İsrail ordusunun jetleri, bir kez daha havalanarak İran'ın en büyük şehirlerinden Tebriz'i vurdu.

SABAH SAATLERİNDEKİ SALDIRILAR YENİLENDİ

İsrail, sabahki saldırıda da İran'ın başkenti Tahran, yine Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenlemişti.