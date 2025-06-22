İsrail vatandaşları, İran'ı saldırıları sonrası tazminat başvurusunda bulundu

İsrail ile İran arasındaki gerilim en çok iki ülkenin vatandaşlarını etkiledi.

İran’ın Tel Aviv’e yönelik misilleme saldırılarının ardından İsrail’de binlerce kişi mal varlıklarında meydana gelen zarar nedeniyle devlete tazminat başvurusunda bulundu.

32 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAZMİNAT TALEP ETTİ

İsrail merkezli Kanal 7 televizyonunun haberine göre, hükümete bağlı Tazminat Fonu, merkezlerine savaşın başlangıcından bu yana toplam 32 bin 717 başvuru ulaştığını aktardı.

Söz konusu başvurulardan 26 bin 523’ü bina hasarları, 2 bin 902’si araç hasarları ve 3 bin 268’inin ise ekipman zararları nedeniyle yapıldığı kaydedildi.

10 BİN 630 KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Haberde ayrıca, İran’ın fırlattığı füzeler nedeniyle evleri ciddi şekilde hasar gören 10 bin 630 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

İran, bu sabah ABD’nin İran’daki üç nükleer tesisi bombalamasının ardından, İsrail’in orta ve kuzey bölgelerine yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdi.