İsrail, yakıt ikmal uçağı ve 25 adet F-35 satın alacak

İsrail, yakıt ikmal uçağı ve 25 adet F-35 satın alacak

Tel Aviv, ABD'den F-35 savaş uçağı satın alınması planını onayladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tedariki için Hava Kuvvetleri tarafından sunulan planların önemli bir kısmı onaylandı.

Onaylanan tedarik kapsamında yakıt ikmal uçakları ve F-35 savaş jetleri satın alınacak.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ'NİN F-35 TEDARİKİ

Haaretz gazetesi, Tel Aviv'in, ABD'den 4 adet ikmal uçağı ve 25 adet F-35 temin edeceğini yazdı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin, birkaç yıl içinde toplam 75 adet F-35 savaş uçağına sahip olacağı kaydedildi.

Yeterli bütçe olmadığı için satın alma planlarına ilişkin onay sürecinin aylarca ertelendiği belirtildi.