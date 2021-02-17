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    İsrail, yakıt ikmal uçağı ve 25 adet F-35 satın alacak

    Tel Aviv, ABD'den F-35 savaş uçağı satın alınması planını onayladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2021 - 13:11
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 13:19
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    İsrail, yakıt ikmal uçağı ve 25 adet F-35 satın alacak

    İsrail Savunma Kuvvetleri'nin tedariki için Hava Kuvvetleri tarafından sunulan planların önemli bir kısmı onaylandı.

    Onaylanan tedarik kapsamında yakıt ikmal uçakları ve F-35 savaş jetleri satın alınacak.

    İSRAİL HAVA KUVVETLERİ'NİN F-35 TEDARİKİ

    Haaretz gazetesi, Tel Aviv'in, ABD'den 4 adet ikmal uçağı ve 25 adet F-35 temin edeceğini yazdı.

    İsrail Hava Kuvvetleri'nin, birkaç yıl içinde toplam 75 adet F-35 savaş uçağına sahip olacağı kaydedildi.

    Yeterli bütçe olmadığı için satın alma planlarına ilişkin onay sürecinin aylarca ertelendiği belirtildi.

    İsrail, yakıt ikmal uçağı ve 25 adet F-35 satın alacak #1

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