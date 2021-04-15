İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki maske takma zorunluluğu 18 Nisan'dan itibaren açık alanlarda uygulanmayacak.

Nüfusuna oranla dünyada en fazla koronavirüs aşısı yapılan İsrail'de normalleşme yolunda yeni bir adım atıldı.ü

AÇIK HAVADA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKIYOR

Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, yaptığı yazılı açıklamayla, açık havada maske takma zorunluluğunun pazar gününden itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu ise uygulanmaya devam edecek.

AŞILAMA SONRASINDA VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ BAŞLAMIŞTI

İsrail'de aşılama sayesinde vakalardaki düşüş sonucu 21 Şubat'tan itibaren koronavirüs önlemleri kademeli olarak gevşetilmişti.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede 5 milyon 338 bin 273 kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 4 milyon 960 bin 281 kişiye de ikinci dozu uygulandı.

ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 200'ÜN ALTINA DÜŞMÜŞ DURUMDA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son günlerde günlük koronavirüs vaka sayısı 200'ün altına düşmüş durumda.

İsrail'de bugüne kadar 6 bin 312 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 836 bin 504'e yükseldi.