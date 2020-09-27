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    İsrail'de bir asker odasına Filistin bayrağı astı

    İsrail'de bir asker odasına Filistin bayrağı astı

    İsrail'de askeri üste bulunan odasına Filistin bayrağı asan İsrailli asker ordudan atıldı.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 04:57
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    İsrail ordusunda görevli bir asker, arkadaşlarıyla odasında çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

    Paylaşılan video üzerine yetkililer harekete geçti.

    Askerin, üste bulunan odasına Filistin bayrağı astığının görülmesinin ardından ordudan atıldı.

    İsrail basını, odasına Filistin bayrağı asan askerin emirleri ihlal ettiği ve silahlarla alışılmadık davranışlar sergilediği gerekçesiyle ordudan atıldığını ifade etti.

    İsrail'de bir asker odasına Filistin bayrağı astı VİDEO


    "BU İSRAİL ASKERLERİNDEN BEKLENMEDİK BİR DAVRANIŞ"

    İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bu, İsrail askerlerinden beklenmedik bir davranış olayın ardından ordudaki tedbirler sıkılaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

    Ordu, söz konusu videoda yer alan tüm askerlerin gözaltına alındığını ve daha sonra serbest bırakıldıklarını aktardı.

    İsrail de bir asker odasına Filistin bayrağı astı #1

    İsrail de bir asker odasına Filistin bayrağı astı #2

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