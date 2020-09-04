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    İsrail’de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı

    Belirli bir uyuşturucu maddenin yasal olmasını savunan grup, başkent Tel Aviv’de içinde söz konusu uyuşturucu maddenin bulunduğu plastik poşetleri drone ile gökyüzünden bıraktı.
    • DHA
    • 04.09.2020 - 17:22
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    İsrail’de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı

    İsrail’de uyuşturucu maddenin yasallaştırılmasını savunan ‘Yeşil Drone’ isimli grup inanılması güç bir eylem gerçekleştirdi.

    İçinde uyuşturucu maddenin bulunduğu poşetler, başkent Tel Aviv’deki Rabin Meydanı üzerine drone ile gökyüzünden bırakıldı.

    MESAJLA DUYURDULAR

    Olayı gerçekleştiren grup eylemini gerçekleştirmeden önce de bir mesaj yayımladı.

    “GÖKYÜZÜNDEN ÜCRETSİZ UYUŞTURUCU”

    Mesajda “Zamanı geldi. Bu bir kuş mu? Bu bir uçak mı? Hayır, bu gökyüzünden ücretsiz uyuşturucu madde dağıtan Yeşil Drone.” ifadeleri yer aldı.

    İsrail’de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı #1

    İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Olaydan kısa süre sonra açıklama yapan polisin, 30 yaşlarında 2 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

    Ayrıca, polisin olay yerine gelmesinden önce birçok kişinin gökyüzünden bırakılan paketleri topladığı belirtildi.

    İsrail’de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı #2

    İsrail’de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı #3

    İsrail’de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı #4

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