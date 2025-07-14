İsrail'de Gazze'ye saldırılar tarihi başarısızlık olarak nitelendirildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 58 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas üzerine çalışmalar yapan İsrailli uzman Eyal Ofer, İsrail'in Maariv gazetesine verdiği röportajda saldırının 'İsrail tarihinin en başarısız operasyonlarından biri' olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze'de yanlış bir konseptte faaliyet gösterdiğini belirten Ofer, "Hamas kanalları neredeyse her gün İsrail ordusuna karşı gerilla savaşında elde ettiği askeri başarıları yayınlıyor. Ne yazık ki bunların çoğu daha sonra İsrail ordusu sözcülüğünün duyuruları ve ağır yaralanan askerlerin raporlarından teyit ediliyor" eleştirisinde bulundu.

"İSRAİL ORDUSU TARİHİNDEKİ EN BAŞARISIZ OPERASYONLARDAN BİRİ"

Ofer, İsrail askerlerinin Gazze'de öldürülmesinin normalleştiğini, İsrail medyasının da durumu yüzeysel şekilde ele aldığını ve Hamas'ın yok edilmesi ile rehinelerin geri dönmesi hedefinin sorunları ortadan kaldırmadığını dile getirdi.

"Uygulamada sahadaki askeri baskı önemli bir etkiye sahip değil" diyen Ofer, "Gideon'un Savaş Arabaları, askeri kaynakların boyutu, uluslararası hasar ve askerlerin hayatlarının bedeli açısından İsrail ordusu tarihindeki en başarısız operasyonlardan biridir" ifadelerini kullandı.

Ofer, "Burada devasa bir stratejik başarısızlıktan bahsediyoruz" diyerek İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamında aynı anda saldırılar düzenlemesini eleştirdi.