İsrail'de hava savunma sistemleri devreye girdi

Gazze Şeridi’nden Aşkelon kentine 2 roket fırlatıldığı iddia edilerek hava savunma sistemleri devreye sokuldu. Roketlerden birinin havada imha edildiği, diğerinin boş bir araziye düştüğü iddia edildi.

İsrail güçlerinin Filistinlilere uyguladıkları baskı ve şiddet politikaları nedeni ile bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor.

İsrail’in güney kesiminde yer alan Aşkelon kentine, Gazze Şeridi’nden roketler atıldığı iddia edilmesi ile hava savunma sistemleri devreye girdi.

SİREN SESLERİ YÜKSELDİ

Kentin birçok noktasında, vatandaşları uyarmak için siren seslerinin yükseldiği duyuldu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden 2 roket atıldığı iddia edilerek Aşkelon kentinde savunma sistemlerinin devreye girdiği doğrulandı.

ÖLÜ VEYA YARALI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Roketlerden birinin boş alana düştüğü, diğerinin ise hava savunma sistemi tarafından imha edildiği ifade edildi.

Ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi paylaşılmadı.

MESCİD-İ AKSA’YA SALDIRILMIŞTI

Kadir Gecesi münasebeti ile teravih namazlarını Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da eda etmek isteyen Müslümanlara, İsrail askerleri tarafından saldırı düzenlenmiş ve çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

205 KİŞİ YARALANMIŞTI

7 Mayıs tarihinde de Mescid-i Aksa’ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırılmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü.

Filistin Kızılayı, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişini yaralandığını açıklamıştı.

İsrail hava savunma sistemleri devreye girdi VİDEO