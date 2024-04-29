Ankara'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü Ankara'da iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olaya karıştığı şüphesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde ki komşu aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışma diğer aile bireylerinin de karışmasıyla büyüdü.

Yaşanan arbedenin ardından taraflar birbirlerine silahlarla ateş açtı.

Mahallede endişe ve korkuya neden olan silahlı kavgada Serkan Mahmutoğlu, Mahir B. ve Haydar B., kurşunların isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Etlik Şehir Hastanesi'ne götürülen ve durumu ağır olan Serkan Mahmutoğlu, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ayaklarından yaralanan Mahir B. ve Haydar B.'nin ise tedavisi sürdürülüyor.

Çok sayıda boş kovan ele geçirildi

Polis ekiplerinin olay yerinden yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

Soruşturma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı şüphesiyle her iki aileye mensup çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada iki aile bireyleri arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)