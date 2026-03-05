İsrail'de İran'ın saldırı tehdidine rağmen kutlamalar sığınaklarda devam ediyor

İsrail-İran gerilimi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarıyla başladı ve 6. gününde devam ediyor.

Karşılıklı saldırılar ve açıklamalar ardı ardına geliyor.

YERYÜZÜNDE FÜZELER, YER ALTINDA PARTİLER

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), 'Aslanın Kükreyişi' şeklinde nitelendirdikleri operasyonu kapsamında İran'daki askeri hedefleri vurmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Füzeler atılmaya devam ederken, İsrail halkı bayram, düğün gibi kutlamalarına sığınaklarda devam ediyor.

IDF resmi Türkçe hesabında paylaşılan görüntülerde İran'ın füze saldırılarına rağmen, İsrail halkının yaşamına devam ettiği vurgulandı.

"İSRAİL HALKI YAŞAMAKTAN VAZGEÇMİYOR"

Görüntüleri paylaşan IDF, "İsrail halkı yaşamaktan asla vazgeçmiyor." notunu düştü.

Hesabın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"İran'ın füzeleri bile İsrail ruhunu durduramaz. Düğünler, partiler ve Purim kutlamaları. Hepsi sığınaklarda gerçekleşiyor. İsrail halkı yaşamaktan asla vazgeçmiyor."

Görüntülerde İsraillilerin yeraltı sığınaklarında dans ettiği, kutlama yaptığı ve günlük yaşamlarını sürdürdüğü görüntüler yer alıyor.

YER ALTINDA KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Tel Aviv'deki Dizengoff Center'ın eksi dördüncü katı gibi yerler, füze alarmları nedeniyle geçici sığınak olarak kullanıldı.

Etkinlikler askeri emirlerle kısıtlanırken, yüzlerce kişi kostümlerle yeraltı alanlarında parti düzenledi.