İsrail'de kabine dağılıyor: Muhalefetten Binyamin Netanyahu'ya istifa çağrısı

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İsrail'de siyasi dengeler değişiyor.

Hükümetin ateşkes anlaşmasını "kaybetmek" olarak niteleyen bakanlar bir bir istifa etti.

Ağırı sağcı olduğu bilinen İsrail İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin bakanları, ateşkesin yürürlüğe girdiği saatlerde istifalarını sunmuştu.

Kabinenin kendi arasında sarsıldığını gösteren bu istifa sonrası dün, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Gazze’den sorumlu Güney Cephesi Komutanı Yaron Finkelman da istifa etti.

MUHALEFETTEN NETANYAHU'YA TEPKİ YAĞDI

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi başta olmak üzere birçok parti, art arda gelen istifalara tepki gösterdi.

Netanyahu hükümetini başarısız kararlar almakla itham eden muhalefet partileri, Netanyau'ya "istifa et" çağrısında bulundu.

"SORUMLULUK ALIN VE İSTİFA EDİN"

Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi selamlıyorum. Başbakan Netanyahu ve felaket getiren tüm hükümet şimdi sorumluluk alıp istifa etsin.” ifadelerini kullandı.

Muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da paylaşımında, Genelkurmay Başkanı Halevi’nin ardından Başbakan Netanyahu ve tüm kabine üyelerinin istifa etmesini istedi.

Liberman paylaşımında, "Genelkurmay Başkanı'nın istifasının ardından Başbakanı ve kabinenin diğer üyelerini sorumluluk almaya ve onu evine kadar takip etmeye çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

"TEŞEKKÜRLER HERZİ, NETANYAHU ŞİMDİ SIRA SENDE"

Demokratlar Partisi Başkanı Yair Golan da "Teşekkürler Herzi. Netanyahu, şimdi sıra sende." paylaşımıyla başbakanı istifaya davet etti.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı olan Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin hem 7 Ekim felaketine yol açan askeri başarısızlıklardan hem de İsrail ordusunun "başarılı bir şekilde toparlanmasından" sorumlu olduğunu belirtti.

Gantz, "(Halevi) takdire şayan bir şekilde kamusal sorumluluğunu yerine getiriyor." ifadesini kullandı.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı'nın istifasını sunduğu Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Halevi'nin orduya hizmetleri ve katkılarından dolayı teşekkür etti.