İsrail'de karantina, 200 binden fazla kişiyi işsiz bıraktı

İsrail Ulusal İstihdam Servisi, 207 bin 191 kişi işsizlik ödeneğine başvurduğunu duyurdu.

İsrail'de koronavirüs nedeniyle 18 Eylül'de başlatılan karantina uygulaması ülke ekonomisini vurdu.

İsrail Ulusal İstihdam Servisi, salgının yol açtığı işsizlik rakamlarını açıkladı.

207 BİN 191 KİŞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURDU

İstihdam Servisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Eylül'den bu yana 207 bin 191 kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulundu.

Bu verilerle ülkedeki işsiz sayısı, 595 bini ücretsiz izne ayrılanlar olmak üzere toplam 936 bine yükseldi.

3 HAFTALIK KARANTİNA UYGULAMASI

İsrail yönetimi, koronavirüs vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 265 bini geçerken, 1692 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.