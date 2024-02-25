İsrail'de Netanyahu protestosu: 21 gözaltı İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhinde protestoda 21 kişi gözaltına alındı. Tel Aviv’deki gösteriler sırasında bir göstericinin kafasına copla vuran polis hakkında soruşturma başlatıldı.

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İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhtarları başkent Tel Aviv’de bir kez daha sokaklara döküldü.

Netanyahu hükümetinin savaş politikasını protesto eden göstericiler Savunma Bakanlığı önünde bir araya geldi.

İsrailliler, Netanyahu'yu protesto etmek için yine sokaklara çıktı

Esirlerin serbest bırakılması için yeni bir anlaşma yapılması ve erken seçim çağrısında bulunan eylemciler, hükümet aleyhinde sloganlar atarak hükümetin istifasını istedi.

Tel Aviv’in Kaplan Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçen göstericilerin yola barikat kurmak istemesinin ardından polis, göstericileri tazyikli su ve atlı birliklerle durdurmak istedi.

Polis ile göstericiler arasında arbede yaşanırken bir İsrail polisi göstericiyi copla müdahale etti.

21 kişi gözaltına alındı

Göstericiler ile polis arasında yaşanan arbede sırasında yaralananların olduğu öğrenilirken 21 kişi de gözaltına alındı.

Tel Aviv’deki gösteriler sırasında atlı bir polis göstericinin kafasına copla vurdu.

Darbenin ardından yere yığılan eylemciye diğer göstericiler müdahale etti.

O anlara ilişkin görüntülerin büyük tepki toplamasının ardından polis hakkında soruşturma başlatıldı.

Lapid’den polise eleştiri

Muhalefet lideri Yair Lapid ise polisi eleştirdi.

Lapid, polisin göstericilere yönelik eylemlerinin “antidemokratik” olduğunu söyledi.

Polisin şiddete başvurduğunu söyleyen Lapid, "Bu akşam aralarında rehinelerin ailelerinin de bulunduğu protestoculara yönelik polis şiddeti tehlikelidir, antidemokratiktir ve devam edemez. Protesto hakkı, temel bir haktır ve protestoculardan cop ve tazyikli su ile alınamaz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)