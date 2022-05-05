Petrol
110.76
0.56%
Euro
15.72
0.37%
Dolar
14.87
0.93%
Altın
897.69
0.80%
Borsa
2466
1.47%
Bitcoin
547.395
-7.26%
BTXN Coin
15.14
-8.24%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    İsrail’de silahlı ve ve baltalı saldırı dehşeti: 3 ölü 4 yaralı

    Elad kentinde 2 kişinin silah ve baltayla yoldan geçenlere saldırması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 ağır en az 4 kişi de yaralandı.
    • 05.05.2022 - 22:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail’de silahlı ve ve baltalı saldırı dehşeti: 3 ölü 4 yaralı

    İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusunda yer alan Elad kentinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yoldan geçenlere silah ve baltayla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 ağır en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

    Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı ve polisin saldırganları yakalamak için helikoptere destekli operasyon başlattığı ifade edildi.

    Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını ifade etti.

    İsrail’de silahlı ve ve baltalı saldırı dehşeti: 3 ölü 4 yaralı - VİDEO

    İsrail’de silahlı ve ve baltalı saldırı dehşeti: 3 ölü 4 yaralı #1

    İsrail’de silahlı ve ve baltalı saldırı dehşeti: 3 ölü 4 yaralı #2


    İlginizi Çekebilir

    Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
    İç Haber

    Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

    Santiago Mina'ya 4 yıl hapis cezası
    Dünyadan futbol

    Santiago Mina'ya 4 yıl hapis cezası

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!
    Bitbot

    Kripto’dan bol kazanç sağlayın!

    Görüş Bildir