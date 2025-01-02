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İsrail'de Yoav Gallant milletvekilliğinden istifa etti

İsrail'de Yoav Gallant milletvekilliğinden istifa etti İsrail'de görevinden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, milletvekilliği görevinden de istifa etti. Bu istifanın hükümeti protesto amaçlı olduğu belirtildi.