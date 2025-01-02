İsrail'de Yoav Gallant milletvekilliğinden istifa etti

AA
İsrail'de Binyamin Netanyahu'ya karşı protestolar sürüyor...
Görevinden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün milletvekilliği görevinden de istifa etti.
PROTESTO İÇİN İSTİFA ETTİ
Gallant, Parlamento'daki görevinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulmasını protesto etmek için ayrıldı.
İsrail basını, Gallant'ın Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin üyesi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.
HÜKÜMETİ ELEŞTİRMİŞTİ
Eski Savunma Bakanı, hükümetin yargı politikalarını da eleştirdi.
Tartışmalı yargı reformunu "Tehlike" olarak tanımladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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